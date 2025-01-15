Ціна BANDIT (BANDIT)
Поточна ціна BANDIT (BANDIT) сьогодні становить 0.090684 USD з ринковою капіталізацією $ 620.45K USD. Ціна BANDIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BANDIT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.09K USD
- зміна ціни BANDIT протягом дня — -0.88%
- циркуляційна пропозиція – 6.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BANDIT до USD становила $ -0.00080969746130475.
За останні 30 днів зміна ціни BANDIT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BANDIT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BANDIT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00080969746130475
|-0.88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BANDIT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-0.88%
-20.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Bandit project is a privacy-focused utility meme token built on Zano's Layer 1 blockchain. $BANDIT is designed to offer the same level of privacy as Zano, with privacy assured by the same cryptographic techniques that secure the Zano coin itself. Initially developed to showcase Zano’s confidential assets feature, $BANDIT is now expanding its ecosystem with privacy-enhancing tools. These include the Bandit Auto Trade Bot for seamless order execution on the Zano Trade DEX, and a Telegram-based wallet for sending and receiving $BANDIT and privacy coins directly through the app. More privacy-centric tools will continue to be developed, further enhancing the Zano ecosystem. $BANDIT is central to the tokenomics of this ecosystem, ensuring secure, private transactions while driving innovation and usability.
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