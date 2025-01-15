Сьогоднішня ціна BANDIT (BANDIT)

Поточна ціна BANDIT (BANDIT) сьогодні становить 0.090684 USD з ринковою капіталізацією $ 620.45K USD. Ціна BANDIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BANDIT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.09K USD

- зміна ціни BANDIT протягом дня — -0.88%

- циркуляційна пропозиція – 6.81M USD

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