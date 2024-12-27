Сьогоднішня ціна Band Protocol (BAND)

Поточна ціна Band Protocol (BAND) сьогодні становить 1.45 USD з ринковою капіталізацією $ 223.70M USD. Ціна BAND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Band Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.33M USD

- зміна ціни Band Protocol протягом дня — +0.35%

- циркуляційна пропозиція – 154.44M USD

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