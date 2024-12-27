Ціна Band Protocol (BAND)
Поточна ціна Band Protocol (BAND) сьогодні становить 1.45 USD з ринковою капіталізацією $ 223.70M USD. Ціна BAND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Band Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.33M USD
- зміна ціни Band Protocol протягом дня — +0.35%
- циркуляційна пропозиція – 154.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Band Protocol до USD становила $ +0.00510247.
За останні 30 днів зміна ціни Band Protocol до USD становила $ -0.1365831850.
За останні 60 днів зміна ціни Band Protocol до USD становила $ +0.5068725850.
За останні 90 днів зміна ціни Band Protocol до USD становила $ +0.1279246334570566.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00510247
|+0.35%
|30 днів
|$ -0.1365831850
|-9.41%
|60 днів
|$ +0.5068725850
|+34.96%
|90 днів
|$ +0.1279246334570566
|+9.68%
Останній аналіз цін Band Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.29%
+0.35%
+7.78%
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