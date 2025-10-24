Інформація щодо ціни Band (BAND) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,529752 $ 0,529752 $ 0,529752 Мін. за 24 год $ 0,554421 $ 0,554421 $ 0,554421 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,529752$ 0,529752 $ 0,529752 Макс. за 24 год $ 0,554421$ 0,554421 $ 0,554421 Рекордний максимум $ 22,83$ 22,83 $ 22,83 Найнижча ціна $ 0,203625$ 0,203625 $ 0,203625 Зміна ціни (за 1 год) +1,09% Зміна ціни (1 дн.) +3,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,50% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,50%

Актуальна ціна Band (BAND) становить $0,551439. За останні 24 години BAND торгувався між мінімумом у $ 0,529752 і максимумом у $ 0,554421, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAND становить $ 22,83, тоді як його історичний мінімум — $ 0,203625.

Що стосується короткострокових результатів, то BAND змінився на +1,09% за останню годину, +3,93% за 24 години та на +2,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Band (BAND)

Ринкова капіталізація $ 92,04M$ 92,04M $ 92,04M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 92,22M$ 92,22M $ 92,22M Циркуляційне постачання 166,90M 166,90M 166,90M Загальна пропозиція 167 230 051,511218 167 230 051,511218 167 230 051,511218

Поточна ринкова капіталізація Band — $ 92,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAND — 166,90M, зі загальною пропозицією 167230051.511218. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 92,22M.