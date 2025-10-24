Актуальна ціна Band сьогодні становить 0,551439 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BAND до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BAND на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Band сьогодні становить 0,551439 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BAND до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BAND на MEXC вже зараз.

Докладніше про BAND

Інформація про ціну BAND

Офіційний вебсайт BAND

Токеноміка BAND

Прогноз ціни BAND

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Band

Ціна Band (BAND)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BAND до USD:

$0,550543
$0,550543$0,550543
+3,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Band (BAND) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:21:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Band (BAND) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,529752
$ 0,529752$ 0,529752
Мін. за 24 год
$ 0,554421
$ 0,554421$ 0,554421
Макс. за 24 год

$ 0,529752
$ 0,529752$ 0,529752

$ 0,554421
$ 0,554421$ 0,554421

$ 22,83
$ 22,83$ 22,83

$ 0,203625
$ 0,203625$ 0,203625

+1,09%

+3,93%

+2,50%

+2,50%

Актуальна ціна Band (BAND) становить $0,551439. За останні 24 години BAND торгувався між мінімумом у $ 0,529752 і максимумом у $ 0,554421, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAND становить $ 22,83, тоді як його історичний мінімум — $ 0,203625.

Що стосується короткострокових результатів, то BAND змінився на +1,09% за останню годину, +3,93% за 24 години та на +2,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Band (BAND)

$ 92,04M
$ 92,04M$ 92,04M

--
----

$ 92,22M
$ 92,22M$ 92,22M

166,90M
166,90M 166,90M

167 230 051,511218
167 230 051,511218 167 230 051,511218

Поточна ринкова капіталізація Band — $ 92,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAND — 166,90M, зі загальною пропозицією 167230051.511218. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 92,22M.

Історія ціни Band (BAND) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Band до USD становила $ +0,02083912.
За останні 30 днів зміна ціни Band до USD становила $ -0,0922447159.
За останні 60 днів зміна ціни Band до USD становила $ -0,2476919510.
За останні 90 днів зміна ціни Band до USD становила $ -0,1760095152390551.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,02083912+3,93%
30 днів$ -0,0922447159-16,72%
60 днів$ -0,2476919510-44,91%
90 днів$ -0,1760095152390551-24,19%

Що таке Band (BAND)

Band is the data layer that trains AI engines and powers blockchain applications. By empowering DeFi, GameFi, and AI agents, it enables developers, institutions, and users to access real-time data with zero counterparty risk. With Band’s open, battle-tested data infrastructure built for blockchains and LLMs, it ensures that real-time information is always accessible—fueling everything from financial protocols to autonomous AI systems.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Band (BAND)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Band (USD)

Скільки коштуватиме Band (BAND) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Band (BAND) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Band.

Перегляньте прогноз ціни Band вже зараз!

BAND до місцевих валют

Токеноміка Band (BAND)

Розуміння токеноміки Band (BAND) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BAND зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Band (BAND)

Скільки сьогодні коштує Band (BAND)?
Актуальна ціна BAND у USD становить 0,551439 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BAND до USD?
Поточна ціна BAND до USD — $ 0,551439. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Band?
Ринкова капіталізація BAND — $ 92,04M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BAND?
Циркуляційна пропозиція BAND — 166,90M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BAND?
BAND досяг історичної максимальної ціни у 22,83 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BAND?
Історична мінімальна ціна BAND становила 0,203625 USD.
Який обсяг торгівлі BAND?
Актуальний обсяг торгівлі BAND за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BAND цього року?
BAND може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BAND для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:21:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Band (BAND)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.