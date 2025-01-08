Ціна Bancor Governance (VBNT)
Поточна ціна Bancor Governance (VBNT) сьогодні становить 0.662981 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VBNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bancor Governance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 157.13 USD
- зміна ціни Bancor Governance протягом дня — -0.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bancor Governance до USD становила $ -0.0040492973338087.
За останні 30 днів зміна ціни Bancor Governance до USD становила $ -0.1695867608.
За останні 60 днів зміна ціни Bancor Governance до USD становила $ +0.9621231984.
За останні 90 днів зміна ціни Bancor Governance до USD становила $ +0.1117778354171874.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0040492973338087
|-0.60%
|30 днів
|$ -0.1695867608
|-25.57%
|60 днів
|$ +0.9621231984
|+145.12%
|90 днів
|$ +0.1117778354171874
|+20.28%
Останній аналіз цін Bancor Governance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-0.60%
+0.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
vBNT is the governance token of Bancor. It is generated by users who stake BNT in any whitelisted pool and represents their % ownership of the pool. This makes vBNT similar to an LP token, except you can also use it to vote in Bancor governance. With the release of Vortex, you’ll also be able to use vBNT to borrow against your staked liquidity by swapping your vBNT for any token in the network.
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