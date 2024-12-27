Ціна BananaCat (BCAT)
Поточна ціна BananaCat (BCAT) сьогодні становить 0.00561361 USD з ринковою капіталізацією $ 5.31M USD. Ціна BCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BananaCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 155.45K USD
- зміна ціни BananaCat протягом дня — -0.22%
- циркуляційна пропозиція – 944.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BananaCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BananaCat до USD становила $ -0.0013799493.
За останні 60 днів зміна ціни BananaCat до USD становила $ +0.0034962029.
За останні 90 днів зміна ціни BananaCat до USD становила $ +0.003849238438965032.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.22%
|30 днів
|$ -0.0013799493
|-24.58%
|60 днів
|$ +0.0034962029
|+62.28%
|90 днів
|$ +0.003849238438965032
|+218.16%
Останній аналіз цін BananaCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
-0.22%
-15.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BananaCat $BCAT is a community operated meme-coin with 0 tax and 100% burned liquidity. The cryptocurrency was created as a tribute to the Banana Cat meme that originally circulated on TikTok, which is a hybrid of another viral meme known as "Crying Cat". BananaCat $BCAT contract is renounced and fully funded and operated by holders who volunteer.
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