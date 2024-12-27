Сьогоднішня ціна BananaCat (BCAT)

Поточна ціна BananaCat (BCAT) сьогодні становить 0.00561361 USD з ринковою капіталізацією $ 5.31M USD. Ціна BCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BananaCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 155.45K USD

- зміна ціни BananaCat протягом дня — -0.22%

- циркуляційна пропозиція – 944.52M USD

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