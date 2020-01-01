Токеноміка Banana Tape Wall (BTW) Дізнайтеся ключову інформацію про Banana Tape Wall (BTW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Banana Tape Wall (BTW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Banana Tape Wall (BTW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 196,60K $ 196,60K $ 196,60K Загальна пропозиція: $ 999,50M $ 999,50M $ 999,50M Циркуляційна пропозиція: $ 999,50M $ 999,50M $ 999,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 196,60K $ 196,60K $ 196,60K Історичний максимум: $ 0,01869428 $ 0,01869428 $ 0,01869428 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00019592 $ 0,00019592 $ 0,00019592 Дізнайтеся більше про ціну Banana Tape Wall (BTW)

Токеноміка Banana Tape Wall (BTW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Banana Tape Wall (BTW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTW, досліджуйте ціну токена BTW в реальному часі!

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