Сьогоднішня ціна Banana Tape Wall (BTW)

Поточна ціна Banana Tape Wall (BTW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 526.95K USD. Ціна BTW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Banana Tape Wall:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 361.31K USD

- зміна ціни Banana Tape Wall протягом дня — -3.01%

- циркуляційна пропозиція – 999.73M USD

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