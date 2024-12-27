Ціна Banana Tape Wall (BTW)
Поточна ціна Banana Tape Wall (BTW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 526.95K USD. Ціна BTW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Banana Tape Wall:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 361.31K USD
- зміна ціни Banana Tape Wall протягом дня — -3.01%
- циркуляційна пропозиція – 999.73M USD
Отримуйте оновлення цін BTW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BTW.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Banana Tape Wall до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Banana Tape Wall до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Banana Tape Wall до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Banana Tape Wall до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.01%
|30 днів
|$ 0
|-69.02%
|60 днів
|$ 0
|-87.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Banana Tape Wall: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
-3.01%
+0.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BTW до AUD
A$--
|1 BTW до GBP
￡--
|1 BTW до EUR
€--
|1 BTW до USD
$--
|1 BTW до MYR
RM--
|1 BTW до TRY
₺--
|1 BTW до JPY
¥--
|1 BTW до RUB
₽--
|1 BTW до INR
₹--
|1 BTW до IDR
Rp--
|1 BTW до PHP
₱--
|1 BTW до EGP
￡E.--
|1 BTW до BRL
R$--
|1 BTW до CAD
C$--
|1 BTW до BDT
৳--
|1 BTW до NGN
₦--
|1 BTW до UAH
₴--
|1 BTW до VES
Bs--
|1 BTW до PKR
Rs--
|1 BTW до KZT
₸--
|1 BTW до THB
฿--
|1 BTW до TWD
NT$--
|1 BTW до CHF
Fr--
|1 BTW до HKD
HK$--
|1 BTW до MAD
.د.م--