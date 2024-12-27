Ціна Bamboo on Base (BAMBOO)
Поточна ціна Bamboo on Base (BAMBOO) сьогодні становить 0.00789332 USD з ринковою капіталізацією $ 7.90M USD. Ціна BAMBOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bamboo on Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.67K USD
- зміна ціни Bamboo on Base протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bamboo on Base до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bamboo on Base до USD становила $ -0.0023976622.
За останні 60 днів зміна ціни Bamboo on Base до USD становила $ -0.0011055833.
За останні 90 днів зміна ціни Bamboo on Base до USD становила $ -0.006776889892962584.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.05%
|30 днів
|$ -0.0023976622
|-30.37%
|60 днів
|$ -0.0011055833
|-14.00%
|90 днів
|$ -0.006776889892962584
|-46.19%
Останній аналіз цін Bamboo on Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+0.05%
-3.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a meme coin on BASE. It was started by a very experienced team, with the meme character being a panda, who wants to have fun with his community.
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