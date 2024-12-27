Сьогоднішня ціна Bamboo on Base (BAMBOO)

Поточна ціна Bamboo on Base (BAMBOO) сьогодні становить 0.00789332 USD з ринковою капіталізацією $ 7.90M USD. Ціна BAMBOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bamboo on Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.67K USD

- зміна ціни Bamboo on Base протягом дня — +0.05%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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