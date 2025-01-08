Ціна Bamboo DeFi (BAMBOO)
Поточна ціна Bamboo DeFi (BAMBOO) сьогодні становить 0.00158833 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAMBOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bamboo DeFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.95K USD
- зміна ціни Bamboo DeFi протягом дня — +272.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BAMBOO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BAMBOO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bamboo DeFi до USD становила $ +0.00116187.
За останні 30 днів зміна ціни Bamboo DeFi до USD становила $ +0.0032693136.
За останні 60 днів зміна ціни Bamboo DeFi до USD становила $ +0.0035504410.
За останні 90 днів зміна ціни Bamboo DeFi до USD становила $ -0.001358252390106421.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00116187
|+272.44%
|30 днів
|$ +0.0032693136
|+205.83%
|60 днів
|$ +0.0035504410
|+223.53%
|90 днів
|$ -0.001358252390106421
|-46.09%
Останній аналіз цін Bamboo DeFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+280.62%
+272.44%
+265.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Bamboo DeFi is a decentralized ecosystem that encompasses financial services and a Play-And-Earn game using Blockchain technology. Thanks to its token, $BAMBOO, users can exchange it with other tokens, invest or use it in its future game, Hashapon. What makes your project unique? We are a project that takes into consideration its community: totally transparent, different and with a philosophy that transmits peace and tranquility. This is not only reflected in the decisions we make (with the help of the community), but also in our graphic style and communication decisions. History of your project. It all started in 2019, when the first tests with the token, the exchange and the community began. It was in 2020 when the first DAO was launched to launch the project on Ethereum and later launch it on other networks such as Polygon or BNB. What’s next for your project? We are launching a Play-And-Earn game called Hashapon to improve the stability of the $BAMBOO token. This will help reduce its working capital, plus it is building a new strategy with deflationary policies and give the value the token deserves. What can your token be used for? You can use $BAMBOO to exchange, invest or even to play our game Hashapon, among other utilities you can check in our Whitepaper.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BAMBOO до AUD
A$0.002541328
|1 BAMBOO до GBP
￡0.001270664
|1 BAMBOO до EUR
€0.0015247968
|1 BAMBOO до USD
$0.00158833
|1 BAMBOO до MYR
RM0.0071316017
|1 BAMBOO до TRY
₺0.0561156989
|1 BAMBOO до JPY
¥0.2510355565
|1 BAMBOO до RUB
₽0.1703483925
|1 BAMBOO до INR
₹0.1362945973
|1 BAMBOO до IDR
Rp25.6182222199
|1 BAMBOO до PHP
₱0.0926631722
|1 BAMBOO до EGP
￡E.0.0804330312
|1 BAMBOO до BRL
R$0.009688813
|1 BAMBOO до CAD
C$0.0022713119
|1 BAMBOO до BDT
৳0.193458594
|1 BAMBOO до NGN
₦2.4549069647
|1 BAMBOO до UAH
₴0.0675675582
|1 BAMBOO до VES
Bs0.08418149
|1 BAMBOO до PKR
Rs0.4451453658
|1 BAMBOO до KZT
₸0.8444038779
|1 BAMBOO до THB
฿0.0548926848
|1 BAMBOO до TWD
NT$0.0521289906
|1 BAMBOO до CHF
Fr0.001429497
|1 BAMBOO до HKD
HK$0.0123413241
|1 BAMBOO до MAD
.د.م0.0159785998