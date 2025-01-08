Ціна Bamboo Coin (BMBO)
Поточна ціна Bamboo Coin (BMBO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BMBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bamboo Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.18 USD
- зміна ціни Bamboo Coin протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bamboo Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bamboo Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bamboo Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bamboo Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.09%
|30 днів
|$ 0
|+14.59%
|60 днів
|$ 0
|+21.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bamboo Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-0.09%
-1.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bamboo Coin is a memecoin on the Solana network, with the aim to be community-owned and provide some fun to our lives. Bamboo Coin is inspired by the likes of Dogecoin and Shiba. It has all the upsides of Solana's blockchain (high scalability, high speed, low fees) while being a fun cryptocurrency to trade. Bamboo Coin aims to grow slow and steadily, much like the plant from which it gets its name.
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