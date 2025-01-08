Ціна Bambi (BAM)
Поточна ціна Bambi (BAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bambi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.79 USD
- зміна ціни Bambi протягом дня — -0.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BAM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BAM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bambi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bambi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bambi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bambi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.31%
|30 днів
|$ 0
|-22.68%
|60 днів
|$ 0
|+4.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bambi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.31%
-0.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bambi is About Community $BAM is a decentralized token with a community movement that people can get excited about and share the love! We have the support from various online communities that will help make Bambi grow and shine into the future. It’s the strength of this incredible community that will help rocket Bambi forward. Transparent Allocation $BAM is purchased via Uniswap (from ETH to $BAM or USDT to $BAM) — every time the trades are done, the liquidity pool charges small fees that accumulate into the wallet where keys are burnt — which means there will always be funds locked into the Bambi wallet providing liquidity. In other words, all trading fees create auto-compounding liquidity for Bambi. The mission with Bambi is for it to grow, survive and develop organically. Everyone has an equal chance to own and help make it grow.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BAM до AUD
A$--
|1 BAM до GBP
￡--
|1 BAM до EUR
€--
|1 BAM до USD
$--
|1 BAM до MYR
RM--
|1 BAM до TRY
₺--
|1 BAM до JPY
¥--
|1 BAM до RUB
₽--
|1 BAM до INR
₹--
|1 BAM до IDR
Rp--
|1 BAM до PHP
₱--
|1 BAM до EGP
￡E.--
|1 BAM до BRL
R$--
|1 BAM до CAD
C$--
|1 BAM до BDT
৳--
|1 BAM до NGN
₦--
|1 BAM до UAH
₴--
|1 BAM до VES
Bs--
|1 BAM до PKR
Rs--
|1 BAM до KZT
₸--
|1 BAM до THB
฿--
|1 BAM до TWD
NT$--
|1 BAM до CHF
Fr--
|1 BAM до HKD
HK$--
|1 BAM до MAD
.د.م--