Токеноміка BAM by Scotty (BAM) Дізнайтеся ключову інформацію про BAM by Scotty (BAM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BAM by Scotty (BAM) $BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins. Офіційний вебсайт: https://x.com/i/communities/1916212839989318132 Купити BAM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BAM by Scotty (BAM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BAM by Scotty (BAM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 103,16K $ 103,16K $ 103,16K Загальна пропозиція: $ 999,56M $ 999,56M $ 999,56M Циркуляційна пропозиція: $ 999,56M $ 999,56M $ 999,56M FDV (повністю розведена вартість): $ 103,16K $ 103,16K $ 103,16K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00010263 $ 0,00010263 $ 0,00010263 Дізнайтеся більше про ціну BAM by Scotty (BAM)

Токеноміка BAM by Scotty (BAM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BAM by Scotty (BAM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BAM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BAM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BAM, досліджуйте ціну токена BAM в реальному часі!

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