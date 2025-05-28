Ціна BAM by Scotty (BAM)
Поточна ціна BAM by Scotty (BAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 74,09K USD. Ціна BAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BAM by Scotty:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BAM by Scotty протягом дня — -2,46%
- циркуляційна пропозиція – 999,63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BAM by Scotty до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BAM by Scotty до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BAM by Scotty до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BAM by Scotty до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2,46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BAM by Scotty: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,78%
-2,46%
-41,79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins.
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