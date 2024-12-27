Сьогоднішня ціна BALTO (BALTO)

Поточна ціна BALTO (BALTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 169.29K USD. Ціна BALTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BALTO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 974.42 USD

- зміна ціни BALTO протягом дня — +4.35%

- циркуляційна пропозиція – 359.02B USD

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