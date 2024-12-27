Ціна BALTO (BALTO)
Поточна ціна BALTO (BALTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 169.29K USD. Ціна BALTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BALTO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 974.42 USD
- зміна ціни BALTO протягом дня — +4.35%
- циркуляційна пропозиція – 359.02B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BALTO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BALTO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BALTO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BALTO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.35%
|30 днів
|$ 0
|-71.45%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BALTO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
+4.35%
-15.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Balto memetoken is inspired by the legendary sled dog, Balto, who braved the harshest conditions to deliver life-saving medicine. Just like its namesake, Balto is here to lead the pack in the crypto world with courage and determination! Balto embodies the spirit of bravery and resilience, making it a symbol of hope and strength in the crypto community. Read more about who was BALTO in real life on https://en.wikipedia.org/wiki/Balto
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