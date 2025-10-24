Інформація щодо ціни Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,075066 $ 0,075066 $ 0,075066 Мін. за 24 год $ 0,075184 $ 0,075184 $ 0,075184 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,075066$ 0,075066 $ 0,075066 Макс. за 24 год $ 0,075184$ 0,075184 $ 0,075184 Рекордний максимум $ 0,075184$ 0,075184 $ 0,075184 Найнижча ціна $ 0,070272$ 0,070272 $ 0,070272 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,26%

Актуальна ціна Balsa MM Fund (BMMF) становить $0,075123. За останні 24 години BMMF торгувався між мінімумом у $ 0,075066 і максимумом у $ 0,075184, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BMMF становить $ 0,075184, тоді як його історичний мінімум — $ 0,070272.

Що стосується короткострокових результатів, то BMMF змінився на -- за останню годину, +0,07% за 24 години та на +1,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Balsa MM Fund (BMMF)

Ринкова капіталізація $ 3,70M$ 3,70M $ 3,70M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,70M$ 3,70M $ 3,70M Циркуляційне постачання 49,29M 49,29M 49,29M Загальна пропозиція 49 290 262,52985915 49 290 262,52985915 49 290 262,52985915

Поточна ринкова капіталізація Balsa MM Fund — $ 3,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BMMF — 49,29M, зі загальною пропозицією 49290262.52985915. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,70M.