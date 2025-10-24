Актуальна ціна Balsa MM Fund сьогодні становить 0,075123 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BMMF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BMMF на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Balsa MM Fund сьогодні становить 0,075123 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BMMF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BMMF на MEXC вже зараз.

Графік ціни Balsa MM Fund (BMMF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:21:41 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

Актуальна ціна Balsa MM Fund (BMMF) становить $0,075123. За останні 24 години BMMF торгувався між мінімумом у $ 0,075066 і максимумом у $ 0,075184, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BMMF становить $ 0,075184, тоді як його історичний мінімум — $ 0,070272.

Що стосується короткострокових результатів, то BMMF змінився на -- за останню годину, +0,07% за 24 години та на +1,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Balsa MM Fund (BMMF)

Поточна ринкова капіталізація Balsa MM Fund — $ 3,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BMMF — 49,29M, зі загальною пропозицією 49290262.52985915. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,70M.

Історія ціни Balsa MM Fund (BMMF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Balsa MM Fund до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Balsa MM Fund до USD становила $ +0,0030738904.
За останні 60 днів зміна ціни Balsa MM Fund до USD становила $ +0,0038873297.
За останні 90 днів зміна ціни Balsa MM Fund до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,07%
30 днів$ +0,0030738904+4,09%
60 днів$ +0,0038873297+5,17%
90 днів$ 0--

Що таке Balsa MM Fund (BMMF)

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Balsa MM Fund (BMMF)

Прогноз ціни Balsa MM Fund (USD)

Скільки коштуватиме Balsa MM Fund (BMMF) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Balsa MM Fund (BMMF) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Balsa MM Fund.

Перегляньте прогноз ціни Balsa MM Fund вже зараз!

BMMF до місцевих валют

Токеноміка Balsa MM Fund (BMMF)

Розуміння токеноміки Balsa MM Fund (BMMF) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BMMF зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Balsa MM Fund (BMMF)

Скільки сьогодні коштує Balsa MM Fund (BMMF)?
Актуальна ціна BMMF у USD становить 0,075123 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BMMF до USD?
Поточна ціна BMMF до USD — $ 0,075123. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Balsa MM Fund?
Ринкова капіталізація BMMF — $ 3,70M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BMMF?
Циркуляційна пропозиція BMMF — 49,29M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BMMF?
BMMF досяг історичної максимальної ціни у 0,075184 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BMMF?
Історична мінімальна ціна BMMF становила 0,070272 USD.
Який обсяг торгівлі BMMF?
Актуальний обсяг торгівлі BMMF за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BMMF цього року?
BMMF може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BMMF для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:21:41 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.