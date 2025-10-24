Інформація щодо ціни Ballz of Steel (BALLZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00123118 $ 0,00123118 $ 0,00123118 Мін. за 24 год $ 0,00127027 $ 0,00127027 $ 0,00127027 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00123118$ 0,00123118 $ 0,00123118 Макс. за 24 год $ 0,00127027$ 0,00127027 $ 0,00127027 Рекордний максимум $ 0,01151396$ 0,01151396 $ 0,01151396 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,22% Зміна ціни (1 дн.) +1,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,97% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,97%

Актуальна ціна Ballz of Steel (BALLZ) становить $0,00126323. За останні 24 години BALLZ торгувався між мінімумом у $ 0,00123118 і максимумом у $ 0,00127027, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BALLZ становить $ 0,01151396, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BALLZ змінився на +1,22% за останню годину, +1,30% за 24 години та на -1,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ballz of Steel (BALLZ)

Ринкова капіталізація $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ballz of Steel — $ 1,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BALLZ — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,26M.