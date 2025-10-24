Актуальна ціна Ballz of Steel сьогодні становить 0,00126323 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BALLZ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BALLZ на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ballz of Steel сьогодні становить 0,00126323 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BALLZ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BALLZ на MEXC вже зараз.

Ціна Ballz of Steel (BALLZ)

$0,0012644
+1,30%1D
Графік ціни Ballz of Steel (BALLZ) в реальному часі
Інформація щодо ціни Ballz of Steel (BALLZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00123118
Мін. за 24 год
$ 0,00127027
Макс. за 24 год

$ 0,00123118
$ 0,00127027
$ 0,01151396
$ 0
+1,22%

+1,30%

-1,97%

-1,97%

Актуальна ціна Ballz of Steel (BALLZ) становить $0,00126323. За останні 24 години BALLZ торгувався між мінімумом у $ 0,00123118 і максимумом у $ 0,00127027, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BALLZ становить $ 0,01151396, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BALLZ змінився на +1,22% за останню годину, +1,30% за 24 години та на -1,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ballz of Steel (BALLZ)

$ 1,26M
$ 1,26M$ 1,26M

--
----

$ 1,26M
$ 1,26M$ 1,26M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ballz of Steel — $ 1,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BALLZ — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,26M.

Історія ціни Ballz of Steel (BALLZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ballz of Steel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ballz of Steel до USD становила $ -0,0003834188.
За останні 60 днів зміна ціни Ballz of Steel до USD становила $ -0,0001357148.
За останні 90 днів зміна ціни Ballz of Steel до USD становила $ +0,0000627894557522526.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,30%
30 днів$ -0,0003834188-30,35%
60 днів$ -0,0001357148-10,74%
90 днів$ +0,0000627894557522526+5,23%

Що таке Ballz of Steel (BALLZ)

Drop. Bounce. Win!

Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀

Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰

All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Ballz of Steel (USD)

Скільки коштуватиме Ballz of Steel (BALLZ) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ballz of Steel (BALLZ) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ballz of Steel.

Перегляньте прогноз ціни Ballz of Steel вже зараз!

BALLZ до місцевих валют

Токеноміка Ballz of Steel (BALLZ)

Розуміння токеноміки Ballz of Steel (BALLZ) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BALLZ зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Ballz of Steel (BALLZ)

Скільки сьогодні коштує Ballz of Steel (BALLZ)?
Актуальна ціна BALLZ у USD становить 0,00126323 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BALLZ до USD?
Поточна ціна BALLZ до USD — $ 0,00126323. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ballz of Steel?
Ринкова капіталізація BALLZ — $ 1,26M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BALLZ?
Циркуляційна пропозиція BALLZ — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BALLZ?
BALLZ досяг історичної максимальної ціни у 0,01151396 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BALLZ?
Історична мінімальна ціна BALLZ становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BALLZ?
Актуальний обсяг торгівлі BALLZ за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BALLZ цього року?
BALLZ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BALLZ для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Ballz of Steel (BALLZ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.