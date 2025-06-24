Сьогоднішня ціна Ballsy on Sui (BALLSY)

Поточна ціна Ballsy on Sui (BALLSY) сьогодні становить 0,00004775 USD з ринковою капіталізацією $ 47,75K USD. Ціна BALLSY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ballsy on Sui:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ballsy on Sui протягом дня — +14,74%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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