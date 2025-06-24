Ціна Ballsy on Sui (BALLSY)
Поточна ціна Ballsy on Sui (BALLSY) сьогодні становить 0,00004775 USD з ринковою капіталізацією $ 47,75K USD. Ціна BALLSY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ballsy on Sui:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ballsy on Sui протягом дня — +14,74%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ballsy on Sui до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ballsy on Sui до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ballsy on Sui до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ballsy on Sui до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14,74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ballsy on Sui: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,10%
+14,74%
-16,34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BALLSY was a fair launch on moonbags.io with a strong liquidity pool. The BALLSY team is filled with amazing artists and some of the best diamond hand SUI OGs who are very trusted within the space. The team bought 10% of the token supply. $BALLSY lives in all of us, to be ballsy is to be bold, gutsy, and unapologetically daring. It's when someone does something risky, rebellious, or courageous—even when it's uncomfortable or goes against the grain. Think of someone quitting a stable job to chase their passion, standing up to authority when it matters, or saying the hard truth no one else will. It's not about being reckless—it's about having the guts to act when most people would hesitate. (That's $BALLSY)
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