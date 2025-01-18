Ціна BallSwap (BSP)
Поточна ціна BallSwap (BSP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BallSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54 USD
- зміна ціни BallSwap протягом дня — +2.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BallSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BallSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BallSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BallSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.51%
|30 днів
|$ 0
|-8.18%
|60 днів
|$ 0
|+266.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BallSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.51%
+11.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BALLSWAP is BitBall Ecosystem’s New product, entering DeFi market with community rewards empowering a dex swapper with farming features planned for future.
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