Сьогоднішня ціна Balls of Fate (BOF)

Поточна ціна Balls of Fate (BOF) сьогодні становить 0.00198497 USD з ринковою капіталізацією $ 1.99M USD. Ціна BOF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Balls of Fate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.69K USD

- зміна ціни Balls of Fate протягом дня — +16.29%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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