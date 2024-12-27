Ціна Balls of Fate (BOF)
Поточна ціна Balls of Fate (BOF) сьогодні становить 0.00198497 USD з ринковою капіталізацією $ 1.99M USD. Ціна BOF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Balls of Fate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.69K USD
- зміна ціни Balls of Fate протягом дня — +16.29%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
Отримуйте оновлення цін BOF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BOF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Balls of Fate до USD становила $ +0.00027812.
За останні 30 днів зміна ціни Balls of Fate до USD становила $ -0.0003725752.
За останні 60 днів зміна ціни Balls of Fate до USD становила $ -0.0012001035.
За останні 90 днів зміна ціни Balls of Fate до USD становила $ -0.00881025295392625.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00027812
|+16.29%
|30 днів
|$ -0.0003725752
|-18.76%
|60 днів
|$ -0.0012001035
|-60.45%
|90 днів
|$ -0.00881025295392625
|-81.61%
Останній аналіз цін Balls of Fate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.24%
+16.29%
+121.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Join Balls of Fate - where everyone can become a hero challenging the injustice of the world! Balls of Fate (BOF) exists in a world where injustice and inequality have become the norm. Big corporations, corrupt politicians, and financial elites continue to enrich themselves at the expense of ordinary people. But in this chaos, an unexpected hero emerges - a fearless pitbull who doesn't give a damn about conventions and the status quo This pitbull is the embodiment of an unbreakable spirit and unwavering justice. He absolutely doesn't care about authorities, social norms, or society's expectations. His sole purpose is to restore balance and justice in a world where honesty has become rare With iron determination and steel... ambitions, the BOF pitbull is ready to put his "balls" on any unjust system, be it financial institutions, political regimes, or social prejudices. He's not afraid of consequences and is willing to risk everything for the right cause In the world of BOF, anyone can become such a fearless fighter for justice. It's not just a financial instrument, it's a movement, a philosophy of life where courage, honesty, and straightforwardness are valued above all else
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BOF до AUD
A$0.003175952
|1 BOF до GBP
￡0.0015681263
|1 BOF до EUR
€0.0019055712
|1 BOF до USD
$0.00198497
|1 BOF до MYR
RM0.0088728159
|1 BOF до TRY
₺0.0699304931
|1 BOF до JPY
¥0.3133275145
|1 BOF до RUB
₽0.2054642447
|1 BOF до INR
₹0.1698538829
|1 BOF до IDR
Rp32.5404865968
|1 BOF до PHP
₱0.1151878091
|1 BOF до EGP
￡E.0.1009555742
|1 BOF до BRL
R$0.0122472649
|1 BOF до CAD
C$0.0028385071
|1 BOF до BDT
৳0.236806921
|1 BOF до NGN
₦3.0726938606
|1 BOF до UAH
₴0.0830908442
|1 BOF до VES
Bs0.10123347
|1 BOF до PKR
Rs0.5516827121
|1 BOF до KZT
₸1.0268845301
|1 BOF до THB
฿0.0677073267
|1 BOF до TWD
NT$0.0653452124
|1 BOF до CHF
Fr0.001786473
|1 BOF до HKD
HK$0.0154033672
|1 BOF до MAD
.د.م0.0199687982