Скільки коштує Ballies зараз?

Ballies зараз торгуються по ціні ₴0.3811890356648855840000, з рухом ціни -0.71% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься BALL сьогодні?

BALL продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Gaming (GameFi),Cronos Ecosystem,Sports Games.

Наскільки популярний Ballies сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають BALL.

Що відрізняє Ballies від інших криптоактивів?

Як частина категорії Gaming (GameFi),Cronos Ecosystem,Sports Games та створений на мережі --, BALL пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки BALL існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 31365031.179102138 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Ballies за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴4.49473350436032480000, а найнижча точка (ATL) — ₴0.209015444777480480000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.