Актуальна ціна Ballerina Cappuccina сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BALLERINA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BALLERINA на MEXC вже зараз.

Ціна Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
Графік ціни Ballerina Cappuccina (BALLERINA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:21:28 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Ballerina Cappuccina (BALLERINA) (USD)

Актуальна ціна Ballerina Cappuccina (BALLERINA) становить --. За останні 24 години BALLERINA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BALLERINA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BALLERINA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Поточна ринкова капіталізація Ballerina Cappuccina — $ 50,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BALLERINA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,00K.

Історія ціни Ballerina Cappuccina (BALLERINA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ballerina Cappuccina до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ballerina Cappuccina до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ballerina Cappuccina до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ballerina Cappuccina до USD становила $ 0.

Що таке Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Ballerina Cappuccina is Cappuccino Assassino’s girlfriend —a takeaway coffee cup dressed in a ballet skirt and pointe shoes, spinning quietly.She was brewed on TikTok from a double espresso and steamed milk.When life gets too Real, Caffeine makes you feel lighter. Token Name: $BALLERINA Total Supply: 1,000,000,000 Tax: 0%

  1. Create a Wallet Use Metamask or your preferred wallet.
  2. Add BNB Buy or transfer BNB to your wallet.
  3. Swap for $BALLERINA Paste the contract address on a DEX and confirm the swap.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Прогноз ціни Ballerina Cappuccina (USD)

Скільки коштуватиме Ballerina Cappuccina (BALLERINA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ballerina Cappuccina (BALLERINA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ballerina Cappuccina.

Перегляньте прогноз ціни Ballerina Cappuccina вже зараз!

Токеноміка Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Розуміння токеноміки Ballerina Cappuccina (BALLERINA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BALLERINA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Скільки сьогодні коштує Ballerina Cappuccina (BALLERINA)?
Актуальна ціна BALLERINA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BALLERINA до USD?
Поточна ціна BALLERINA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ballerina Cappuccina?
Ринкова капіталізація BALLERINA — $ 50,00K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BALLERINA?
Циркуляційна пропозиція BALLERINA — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BALLERINA?
BALLERINA досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BALLERINA?
Історична мінімальна ціна BALLERINA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BALLERINA?
Актуальний обсяг торгівлі BALLERINA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BALLERINA цього року?
BALLERINA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BALLERINA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:21:28 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.