Сьогоднішня ціна Ball (BALL)

Поточна ціна Ball (BALL) сьогодні становить 0.02465551 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BALL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ball:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.68 USD

- зміна ціни Ball протягом дня — -2.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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