Ціна Ball (BALL)
Поточна ціна Ball (BALL) сьогодні становить 0.02465551 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BALL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ball:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.68 USD
- зміна ціни Ball протягом дня — -2.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ball до USD становила $ -0.00053462934663235.
За останні 30 днів зміна ціни Ball до USD становила $ -0.0005433211.
За останні 60 днів зміна ціни Ball до USD становила $ +0.0009892357.
За останні 90 днів зміна ціни Ball до USD становила $ +0.001999525712158315.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00053462934663235
|-2.12%
|30 днів
|$ -0.0005433211
|-2.20%
|60 днів
|$ +0.0009892357
|+4.01%
|90 днів
|$ +0.001999525712158315
|+8.83%
Останній аналіз цін Ball: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-2.12%
+1.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PolyPup Finance is a new DeFi project on Polygon featuring a deflationary token model. This is the third layer of the project featuring BALL with a maximum supply of 94,000 tokens.
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|1 BALL до USD
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¥3.8541493232
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₹2.1346740558
|1 BALL до IDR
Rp404.1886238544
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₱1.4435801105
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￡E.1.242637704
|1 BALL до BRL
R$0.150398611
|1 BALL до CAD
C$0.0355039344
|1 BALL до BDT
৳2.995644465
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₦38.4041620413
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₴1.0382435261
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