Інформація щодо ціни Baldor (BALDOR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 12,03 $ 12,03 $ 12,03 Мін. за 24 год $ 12,67 $ 12,67 $ 12,67 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 12,03$ 12,03 $ 12,03 Макс. за 24 год $ 12,67$ 12,67 $ 12,67 Рекордний максимум $ 23,5$ 23,5 $ 23,5 Найнижча ціна $ 9,84$ 9,84 $ 9,84 Зміна ціни (за 1 год) +0,05% Зміна ціни (1 дн.) +1,56% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,23% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,23%

Актуальна ціна Baldor (BALDOR) становить $12,4. За останні 24 години BALDOR торгувався між мінімумом у $ 12,03 і максимумом у $ 12,67, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BALDOR становить $ 23,5, тоді як його історичний мінімум — $ 9,84.

Що стосується короткострокових результатів, то BALDOR змінився на +0,05% за останню годину, +1,56% за 24 години та на +2,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baldor (BALDOR)

Ринкова капіталізація $ 1,24M$ 1,24M $ 1,24M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,24M$ 1,24M $ 1,24M Циркуляційне постачання 100,00K 100,00K 100,00K Загальна пропозиція 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Поточна ринкова капіталізація Baldor — $ 1,24M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BALDOR — 100,00K, зі загальною пропозицією 100000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,24M.