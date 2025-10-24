Актуальна ціна Baldor сьогодні становить 12,4 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BALDOR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BALDOR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Baldor сьогодні становить 12,4 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BALDOR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BALDOR на MEXC вже зараз.

Докладніше про BALDOR

Інформація про ціну BALDOR

Whitepaper BALDOR

Офіційний вебсайт BALDOR

Токеноміка BALDOR

Прогноз ціни BALDOR

Логотип Baldor

Ціна Baldor (BALDOR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BALDOR до USD:

$12,4
$12,4$12,4
+1,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
USD
Графік ціни Baldor (BALDOR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:21:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Baldor (BALDOR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 12,03
$ 12,03$ 12,03
Мін. за 24 год
$ 12,67
$ 12,67$ 12,67
Макс. за 24 год

$ 12,03
$ 12,03$ 12,03

$ 12,67
$ 12,67$ 12,67

$ 23,5
$ 23,5$ 23,5

$ 9,84
$ 9,84$ 9,84

+0,05%

+1,56%

+2,23%

+2,23%

Актуальна ціна Baldor (BALDOR) становить $12,4. За останні 24 години BALDOR торгувався між мінімумом у $ 12,03 і максимумом у $ 12,67, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BALDOR становить $ 23,5, тоді як його історичний мінімум — $ 9,84.

Що стосується короткострокових результатів, то BALDOR змінився на +0,05% за останню годину, +1,56% за 24 години та на +2,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baldor (BALDOR)

$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M

--
----

$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M

100,00K
100,00K 100,00K

100 000,0
100 000,0 100 000,0

Поточна ринкова капіталізація Baldor — $ 1,24M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BALDOR — 100,00K, зі загальною пропозицією 100000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,24M.

Історія ціни Baldor (BALDOR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baldor до USD становила $ +0,190238.
За останні 30 днів зміна ціни Baldor до USD становила $ -5,3257826400.
За останні 60 днів зміна ціни Baldor до USD становила $ -5,7902345600.
За останні 90 днів зміна ціни Baldor до USD становила $ +1,460955123035344.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,190238+1,56%
30 днів$ -5,3257826400-42,94%
60 днів$ -5,7902345600-46,69%
90 днів$ +1,460955123035344+13,36%

Що таке Baldor (BALDOR)

Baldor is a token designed to provide stability within the Nash Smart Finance ecosystem. With a fixed supply of 100,000 units and no further emissions, its main role is to reduce volatility and serve as a store of value. Baldor is integrated into multiple liquidity pools alongside other ecosystem assets, enabling yield farming strategies with stablecoin rewards. Through its limited structure and participation in pairs like NASF/BALDOR or BALDOR/USDT, it acts as a technical anchor to balance the market behavior of more volatile tokens.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Baldor (USD)

Скільки коштуватиме Baldor (BALDOR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baldor (BALDOR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baldor.

Перегляньте прогноз ціни Baldor вже зараз!

BALDOR до місцевих валют

Токеноміка Baldor (BALDOR)

Розуміння токеноміки Baldor (BALDOR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BALDOR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Baldor (BALDOR)

Скільки сьогодні коштує Baldor (BALDOR)?
Актуальна ціна BALDOR у USD становить 12,4 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BALDOR до USD?
Поточна ціна BALDOR до USD — $ 12,4. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baldor?
Ринкова капіталізація BALDOR — $ 1,24M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BALDOR?
Циркуляційна пропозиція BALDOR — 100,00K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BALDOR?
BALDOR досяг історичної максимальної ціни у 23,5 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BALDOR?
Історична мінімальна ціна BALDOR становила 9,84 USD.
Який обсяг торгівлі BALDOR?
Актуальний обсяг торгівлі BALDOR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BALDOR цього року?
BALDOR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BALDOR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:21:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Baldor (BALDOR)

Попередження про ризик

