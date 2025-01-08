Сьогоднішня ціна Bald World Order (BALD)

Поточна ціна Bald World Order (BALD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 67.77K USD. Ціна BALD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bald World Order:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 745.65 USD

- зміна ціни Bald World Order протягом дня — -1.40%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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