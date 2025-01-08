Ціна Bald World Order (BALD)
Поточна ціна Bald World Order (BALD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 67.77K USD. Ціна BALD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bald World Order:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 745.65 USD
- зміна ціни Bald World Order протягом дня — -1.40%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bald World Order до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bald World Order до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bald World Order до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bald World Order до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.40%
|30 днів
|$ 0
|-79.66%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bald World Order: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-1.40%
+6.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BALD is a fair-launched memecoin built on the TON blockchain, designed to unite a community around the themes of confidence, efficiency, and humor. With a transparent roadmap and doxxed founders, $BALD aims to bring long-term cultural value to the TON ecosystem. Its primary function is to drive community engagement through viral memes and narratives, creating a sustainable cultural movement while offering staking, rewards, and potential utility in future ecosystem integrations.
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