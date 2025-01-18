Ціна Bald Dog (BALDO)
Поточна ціна Bald Dog (BALDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BALDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bald Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.02 USD
- зміна ціни Bald Dog протягом дня — +1.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bald Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bald Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bald Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bald Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.31%
|30 днів
|$ 0
|-60.14%
|60 днів
|$ 0
|-16.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bald Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.31%
-1.11%
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