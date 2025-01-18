Сьогоднішня ціна Balancer Stable USD (STABAL3)

Поточна ціна Balancer Stable USD (STABAL3) сьогодні становить 1.018 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STABAL3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Balancer Stable USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.32K USD

- зміна ціни Balancer Stable USD протягом дня — -0.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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