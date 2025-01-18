Ціна Balancer Stable USD (STABAL3)
Поточна ціна Balancer Stable USD (STABAL3) сьогодні становить 1.018 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STABAL3 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Balancer Stable USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.32K USD
- зміна ціни Balancer Stable USD протягом дня — -0.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Balancer Stable USD до USD становила $ -0.003634011849152.
За останні 30 днів зміна ціни Balancer Stable USD до USD становила $ -0.0022762480.
За останні 60 днів зміна ціни Balancer Stable USD до USD становила $ -0.0030037108.
За останні 90 днів зміна ціни Balancer Stable USD до USD становила $ +0.0079528418797419.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.003634011849152
|-0.35%
|30 днів
|$ -0.0022762480
|-0.22%
|60 днів
|$ -0.0030037108
|-0.29%
|90 днів
|$ +0.0079528418797419
|+0.79%
Останній аналіз цін Balancer Stable USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.67%
-0.35%
+0.10%
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