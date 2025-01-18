Ціна Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP)
Поточна ціна Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP) сьогодні становить 0.415931 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DLP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Balancer 80 RDNT 20 WETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 980.36 USD
- зміна ціни Balancer 80 RDNT 20 WETH протягом дня — -7.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Balancer 80 RDNT 20 WETH до USD становила $ -0.0321296808132462.
За останні 30 днів зміна ціни Balancer 80 RDNT 20 WETH до USD становила $ -0.0696263918.
За останні 60 днів зміна ціни Balancer 80 RDNT 20 WETH до USD становила $ -0.0235350397.
За останні 90 днів зміна ціни Balancer 80 RDNT 20 WETH до USD становила $ -0.0008604012186357.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0321296808132462
|-7.17%
|30 днів
|$ -0.0696263918
|-16.73%
|60 днів
|$ -0.0235350397
|-5.65%
|90 днів
|$ -0.0008604012186357
|-0.20%
Останній аналіз цін Balancer 80 RDNT 20 WETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.82%
-7.17%
+1.10%
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