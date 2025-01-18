Сьогоднішня ціна Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP)

Поточна ціна Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP) сьогодні становить 0.415931 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DLP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Balancer 80 RDNT 20 WETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 980.36 USD

- зміна ціни Balancer 80 RDNT 20 WETH протягом дня — -7.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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