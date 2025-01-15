Ціна Balancer 80 BAL 20 WETH (B-80BAL-20WETH)
Поточна ціна Balancer 80 BAL 20 WETH (B-80BAL-20WETH) сьогодні становить 8.73 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна B-80BAL-20WETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Balancer 80 BAL 20 WETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD
- зміна ціни Balancer 80 BAL 20 WETH протягом дня — +9.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін B-80BAL-20WETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни B-80BAL-20WETH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Balancer 80 BAL 20 WETH до USD становила $ +0.769978.
За останні 30 днів зміна ціни Balancer 80 BAL 20 WETH до USD становила $ -2.3243590080.
За останні 60 днів зміна ціни Balancer 80 BAL 20 WETH до USD становила $ +1.2577642740.
За останні 90 днів зміна ціни Balancer 80 BAL 20 WETH до USD становила $ +1.737314862107515.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.769978
|+9.67%
|30 днів
|$ -2.3243590080
|-26.62%
|60 днів
|$ +1.2577642740
|+14.41%
|90 днів
|$ +1.737314862107515
|+24.84%
Останній аналіз цін Balancer 80 BAL 20 WETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.60%
+9.67%
-9.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The 80/20 BAL/WETH Balancer pool token represents the vote locked escrow token (veBAL) for the Balancer platform.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 B-80BAL-20WETH до AUD
A$14.0553
|1 B-80BAL-20WETH до GBP
￡7.0713
|1 B-80BAL-20WETH до EUR
€8.4681
|1 B-80BAL-20WETH до USD
$8.73
|1 B-80BAL-20WETH до MYR
RM39.285
|1 B-80BAL-20WETH до TRY
₺309.6531
|1 B-80BAL-20WETH до JPY
¥1,379.34
|1 B-80BAL-20WETH до RUB
₽902.3328
|1 B-80BAL-20WETH до INR
₹755.2323
|1 B-80BAL-20WETH до IDR
Rp143,114.7312
|1 B-80BAL-20WETH до PHP
₱512.8002
|1 B-80BAL-20WETH до EGP
￡E.440.4285
|1 B-80BAL-20WETH до BRL
R$52.8165
|1 B-80BAL-20WETH до CAD
C$12.4839
|1 B-80BAL-20WETH до BDT
৳1,061.8299
|1 B-80BAL-20WETH до NGN
₦13,555.8567
|1 B-80BAL-20WETH до UAH
₴369.3663
|1 B-80BAL-20WETH до VES
Bs462.69
|1 B-80BAL-20WETH до PKR
Rs2,433.051
|1 B-80BAL-20WETH до KZT
₸4,633.7094
|1 B-80BAL-20WETH до THB
฿302.7564
|1 B-80BAL-20WETH до TWD
NT$287.9154
|1 B-80BAL-20WETH до CHF
Fr7.9443
|1 B-80BAL-20WETH до HKD
HK$67.9194
|1 B-80BAL-20WETH до MAD
.د.م87.9111