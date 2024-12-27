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Ціна Balanced Dollars (BNUSD)

USD

Графік ціни Balanced Dollars (BNUSD) в реальному часі

$0.991902
$0.991902$0.991902
+0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Balanced Dollars (BNUSD)

Поточна ціна Balanced Dollars (BNUSD) сьогодні становить 0.991902 USD з ринковою капіталізацією $ 5.81M USD. Ціна BNUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Balanced Dollars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.60K USD
- зміна ціни Balanced Dollars протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 5.85M USD

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Цінові показники Balanced Dollars (BNUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Balanced Dollars до USD становила $ +0.00552096.
За останні 30 днів зміна ціни Balanced Dollars до USD становила $ -0.0089646118.
За останні 60 днів зміна ціни Balanced Dollars до USD становила $ -0.0147002852.
За останні 90 днів зміна ціни Balanced Dollars до USD становила $ -0.000864041615722.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00552096+0.56%
30 днів$ -0.0089646118-0.90%
60 днів$ -0.0147002852-1.48%
90 днів$ -0.000864041615722-0.08%

Аналіз цін Balanced Dollars (BNUSD)

Останній аналіз цін Balanced Dollars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.986381
$ 0.986381$ 0.986381

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.85
$ 1.85$ 1.85

-0.10%

+0.56%

-1.43%

Ринкова інформація Balanced Dollars (BNUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 5.81M
$ 5.81M$ 5.81M

$ 69.60K
$ 69.60K$ 69.60K

5.85M
5.85M 5.85M

Що таке Balanced Dollars ( BNUSD)

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Ресурс Balanced Dollars (BNUSD)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

BNUSD до місцевих валют

1 BNUSD до AUD
A$1.5870432
1 BNUSD до GBP
0.78360258
1 BNUSD до EUR
0.95222592
1 BNUSD до USD
$0.991902
1 BNUSD до MYR
RM4.43380194
1 BNUSD до TRY
34.94470746
1 BNUSD до JPY
¥156.5717307
1 BNUSD до RUB
102.67177602
1 BNUSD до INR
84.87705414
1 BNUSD до IDR
Rp16,260.68592288
1 BNUSD до PHP
57.56007306
1 BNUSD до EGP
￡E.50.44813572
1 BNUSD до BRL
R$6.12003534
1 BNUSD до CAD
C$1.41841986
1 BNUSD до BDT
118.3339086
1 BNUSD до NGN
1,535.44445796
1 BNUSD до UAH
41.52101772
1 BNUSD до VES
Bs50.587002
1 BNUSD до PKR
Rs275.67932286
1 BNUSD до KZT
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1 BNUSD до THB
฿33.83377722
1 BNUSD до TWD
NT$32.65341384
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