Сьогоднішня ціна Balanced Dollars (BNUSD)

Поточна ціна Balanced Dollars (BNUSD) сьогодні становить 0.991902 USD з ринковою капіталізацією $ 5.81M USD. Ціна BNUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Balanced Dollars:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.60K USD

- зміна ціни Balanced Dollars протягом дня — +0.56%

- циркуляційна пропозиція – 5.85M USD

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