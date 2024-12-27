Ціна Balanced Dollars (BNUSD)
Поточна ціна Balanced Dollars (BNUSD) сьогодні становить 0.991902 USD з ринковою капіталізацією $ 5.81M USD. Ціна BNUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Balanced Dollars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.60K USD
- зміна ціни Balanced Dollars протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 5.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Balanced Dollars до USD становила $ +0.00552096.
За останні 30 днів зміна ціни Balanced Dollars до USD становила $ -0.0089646118.
За останні 60 днів зміна ціни Balanced Dollars до USD становила $ -0.0147002852.
За останні 90 днів зміна ціни Balanced Dollars до USD становила $ -0.000864041615722.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00552096
|+0.56%
|30 днів
|$ -0.0089646118
|-0.90%
|60 днів
|$ -0.0147002852
|-1.48%
|90 днів
|$ -0.000864041615722
|-0.08%
Останній аналіз цін Balanced Dollars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+0.56%
-1.43%
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