Сьогоднішня ціна Balance

Поточна ціна Balance (EPT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EPT до USD становить $ 0 за EPT.

Balance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 734 720, з циркуляційною пропозицією у 2,32B EPT. Протягом останніх 24 годин EPT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01708052, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EPT змінився на -0,22% за останню годину та на +0,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 310,24K.

Ринкова інформація щодо Balance (EPT)

Ринкова капіталізація $ 734,72K$ 734,72K $ 734,72K Обсяг (за 24 год) $ 310,24K$ 310,24K $ 310,24K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,17M$ 3,17M $ 3,17M Циркуляційне постачання 2,32B 2,32B 2,32B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Balance — $ 734,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 310,24K. Циркуляційна пропозиція EPT — 2,32B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,17M.