Яка зараз ціна balajis?

balajis торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -0.73% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як BALAJIS порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.73% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо BALAJIS перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як balajis виглядає у порівнянні з токенами категорії Base Ecosystem,Zora Creator?

У сегменті Base Ecosystem,Zora Creator BALAJIS демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація balajis?

Ринкова капіталізація ₴10949232.00004485920000 розташовує BALAJIS на #4441 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують BALAJIS?

balajis згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку BALAJIS?

З 1000000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.