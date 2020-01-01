Токеноміка BAKSO (BAKSO) Дізнайтеся ключову інформацію про BAKSO (BAKSO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BAKSO (BAKSO) The purpose of the Bakso project is to spread awareness about a critically endangered species, the Sumatran tiger. The Sumatran tiger is a subspecies of tiger native to the Indonesian island of Sumatra. It is the smallest of the six remaining tiger subspecies and is critically endangered due to habitat loss, poaching, and human-wildlife conflict. As of the most recent estimates, there are approximately 400 Sumatran tigers left in the wild. This population is critically endangered and continues to face significant threats from habitat destruction, poaching, and human-wildlife conflict. The exact number can fluctuate due to ongoing conservation efforts, but this figure gives a rough idea of the remaining population in the wild. Офіційний вебсайт: https://www.baksotiger.com/ Whitepaper: https://www.baksotiger.com/roarmap Купити BAKSO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BAKSO (BAKSO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BAKSO (BAKSO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 60,81K $ 60,81K $ 60,81K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 60,81K $ 60,81K $ 60,81K Історичний максимум: $ 0,00251427 $ 0,00251427 $ 0,00251427 Історичний мінімум: $ 0,00004851 $ 0,00004851 $ 0,00004851 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну BAKSO (BAKSO)

Токеноміка BAKSO (BAKSO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BAKSO (BAKSO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BAKSO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BAKSO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BAKSO, досліджуйте ціну токена BAKSO в реальному часі!

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