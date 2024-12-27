Сьогоднішня ціна Baklava (BAVA)

Поточна ціна Baklava (BAVA) сьогодні становить 0.00748006 USD з ринковою капіталізацією $ 4.90M USD. Ціна BAVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baklava:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 162.77K USD

- зміна ціни Baklava протягом дня — +1.06%

- циркуляційна пропозиція – 654.65M USD

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