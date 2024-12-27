Ціна Baklava (BAVA)
Поточна ціна Baklava (BAVA) сьогодні становить 0.00748006 USD з ринковою капіталізацією $ 4.90M USD. Ціна BAVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baklava:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 162.77K USD
- зміна ціни Baklava протягом дня — +1.06%
- циркуляційна пропозиція – 654.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baklava до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baklava до USD становила $ -0.0036505168.
За останні 60 днів зміна ціни Baklava до USD становила $ -0.0057602206.
За останні 90 днів зміна ціни Baklava до USD становила $ -0.02040861543233681.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.06%
|30 днів
|$ -0.0036505168
|-48.80%
|60 днів
|$ -0.0057602206
|-77.00%
|90 днів
|$ -0.02040861543233681
|-73.17%
Останній аналіз цін Baklava: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.87%
+1.06%
-12.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baklava Space is designed as a combination of automated yield farming for your LP tokens and a synthetic creation mechanism using LP tokens. In Baklava Space, users keep 100% their original LP tokens and at the same time, Baklava is optimising the yield from user's LP token by actively auto-compounding the LP with lowest possible cost (all APY shown have already included fees), earning $BAVA rewards, and (soon) earning synthetic asset profits.
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