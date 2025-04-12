Сьогоднішня ціна BAKKT (BAKKT)

Поточна ціна BAKKT (BAKKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 142.24K USD. Ціна BAKKT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BAKKT:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BAKKT протягом дня — +4.89%

- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD

Отримуйте оновлення цін BAKKT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BAKKT.