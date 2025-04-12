Ціна BAKKT (BAKKT)
Поточна ціна BAKKT (BAKKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 142.24K USD. Ціна BAKKT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BAKKT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BAKKT протягом дня — +4.89%
- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BAKKT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BAKKT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BAKKT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BAKKT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.89%
|30 днів
|$ 0
|-39.23%
|60 днів
|$ 0
|-58.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BAKKT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
+4.89%
+1.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends.
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