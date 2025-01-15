Ціна BakeryTools (TBAKE)
Поточна ціна BakeryTools (TBAKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TBAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BakeryTools:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.58 USD
- зміна ціни BakeryTools протягом дня — +3.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BakeryTools до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BakeryTools до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BakeryTools до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BakeryTools до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.24%
|30 днів
|$ 0
|-0.51%
|60 днів
|$ 0
|-15.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BakeryTools: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+3.24%
-1.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bakerytools is as hub and trading tool for binance smart chain pairs, pool explorer and a hotspot listing for private and presales.
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