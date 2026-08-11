Сьогоднішня ціна BakerySwap

Поточна ціна BakerySwap (BAKE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BAKE до USD становить $ 0 за BAKE.

BakerySwap наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 213 260, з циркуляційною пропозицією у 288,71M BAKE. Протягом останніх 24 годин BAKE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 8,38, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BAKE змінився на +0,45% за останню годину та на +2,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 557,01.

Ринкова інформація щодо BakerySwap (BAKE)

Ринкова капіталізація $ 213,26K$ 213,26K $ 213,26K Обсяг (за 24 год) $ 557,01$ 557,01 $ 557,01 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 540,37K$ 540,37K $ 540,37K Циркуляційне постачання 288,71M 288,71M 288,71M Загальна пропозиція 289 770 065,5184824 289 770 065,5184824 289 770 065,5184824

Поточна ринкова капіталізація BakerySwap — $ 213,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 557,01. Циркуляційна пропозиція BAKE — 288,71M, зі загальною пропозицією 289770065.5184824. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 540,37K.