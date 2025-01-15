Ціна BAKENEKO (BAKENEKO)
Поточна ціна BAKENEKO (BAKENEKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 234.58K USD. Ціна BAKENEKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BAKENEKO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 186.24K USD
- зміна ціни BAKENEKO протягом дня — -34.15%
- циркуляційна пропозиція – 690.00B USD
Отримуйте оновлення цін BAKENEKO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BAKENEKO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BAKENEKO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BAKENEKO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BAKENEKO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BAKENEKO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-34.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BAKENEKO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.59%
-34.15%
-64.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again! Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BAKENEKO до AUD
A$--
|1 BAKENEKO до GBP
￡--
|1 BAKENEKO до EUR
€--
|1 BAKENEKO до USD
$--
|1 BAKENEKO до MYR
RM--
|1 BAKENEKO до TRY
₺--
|1 BAKENEKO до JPY
¥--
|1 BAKENEKO до RUB
₽--
|1 BAKENEKO до INR
₹--
|1 BAKENEKO до IDR
Rp--
|1 BAKENEKO до PHP
₱--
|1 BAKENEKO до EGP
￡E.--
|1 BAKENEKO до BRL
R$--
|1 BAKENEKO до CAD
C$--
|1 BAKENEKO до BDT
৳--
|1 BAKENEKO до NGN
₦--
|1 BAKENEKO до UAH
₴--
|1 BAKENEKO до VES
Bs--
|1 BAKENEKO до PKR
Rs--
|1 BAKENEKO до KZT
₸--
|1 BAKENEKO до THB
฿--
|1 BAKENEKO до TWD
NT$--
|1 BAKENEKO до CHF
Fr--
|1 BAKENEKO до HKD
HK$--
|1 BAKENEKO до MAD
.د.م--