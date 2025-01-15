Сьогоднішня ціна BAKENEKO (BAKENEKO)

Поточна ціна BAKENEKO (BAKENEKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 234.58K USD. Ціна BAKENEKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BAKENEKO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 186.24K USD

- зміна ціни BAKENEKO протягом дня — -34.15%

- циркуляційна пропозиція – 690.00B USD

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