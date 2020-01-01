Токеноміка bAInance Labs (BAINANCE) Дізнайтеся ключову інформацію про bAInance Labs (BAINANCE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація bAInance Labs (BAINANCE) bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support. Офіційний вебсайт: https://bainancelabs.com Купити BAINANCE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни bAInance Labs (BAINANCE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена bAInance Labs (BAINANCE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 170,46K $ 170,46K $ 170,46K Загальна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Циркуляційна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B FDV (повністю розведена вартість): $ 170,46K $ 170,46K $ 170,46K Історичний максимум: $ 0,00451067 $ 0,00451067 $ 0,00451067 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015496 $ 0,00015496 $ 0,00015496 Дізнайтеся більше про ціну bAInance Labs (BAINANCE)

Токеноміка bAInance Labs (BAINANCE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки bAInance Labs (BAINANCE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BAINANCE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BAINANCE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BAINANCE, досліджуйте ціну токена BAINANCE в реальному часі!

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