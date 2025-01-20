Ціна bAInance Labs (BAINANCE)
Поточна ціна bAInance Labs (BAINANCE) сьогодні становить 0.00157503 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAINANCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bAInance Labs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.50K USD
- зміна ціни bAInance Labs протягом дня — -23.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bAInance Labs до USD становила $ -0.000491472589654162.
За останні 30 днів зміна ціни bAInance Labs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни bAInance Labs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни bAInance Labs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000491472589654162
|-23.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін bAInance Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-23.78%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support.
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