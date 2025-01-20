Сьогоднішня ціна bAInance Labs (BAINANCE)

Поточна ціна bAInance Labs (BAINANCE) сьогодні становить 0.00157503 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAINANCE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності bAInance Labs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.50K USD

- зміна ціни bAInance Labs протягом дня — -23.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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