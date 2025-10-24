Інформація щодо ціни BAI Stablecoin (BAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,069 $ 1,069 $ 1,069 Мін. за 24 год $ 1,086 $ 1,086 $ 1,086 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,069$ 1,069 $ 1,069 Макс. за 24 год $ 1,086$ 1,086 $ 1,086 Рекордний максимум $ 1,45$ 1,45 $ 1,45 Найнижча ціна $ 0,814914$ 0,814914 $ 0,814914 Зміна ціни (за 1 год) -0,15% Зміна ціни (1 дн.) +0,73% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,62% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,62%

Актуальна ціна BAI Stablecoin (BAI) становить $1,082. За останні 24 години BAI торгувався між мінімумом у $ 1,069 і максимумом у $ 1,086, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAI становить $ 1,45, тоді як його історичний мінімум — $ 0,814914.

Що стосується короткострокових результатів, то BAI змінився на -0,15% за останню годину, +0,73% за 24 години та на +3,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BAI Stablecoin (BAI)

Ринкова капіталізація $ 71,13K$ 71,13K $ 71,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 71,13K$ 71,13K $ 71,13K Циркуляційне постачання 65,77K 65,77K 65,77K Загальна пропозиція 65 767,65032411751 65 767,65032411751 65 767,65032411751

Поточна ринкова капіталізація BAI Stablecoin — $ 71,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAI — 65,77K, зі загальною пропозицією 65767.65032411751. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,13K.