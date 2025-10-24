Актуальна ціна BAI Stablecoin сьогодні становить 1,082 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BAI Stablecoin сьогодні становить 1,082 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BAI на MEXC вже зараз.

Ціна BAI Stablecoin (BAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BAI до USD:

$1,082
+0,70%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни BAI Stablecoin (BAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:21:05 (UTC+8)

Інформація щодо ціни BAI Stablecoin (BAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,069
Мін. за 24 год
$ 1,086
Макс. за 24 год

$ 1,069
$ 1,086
$ 1,45
$ 0,814914
-0,15%

+0,73%

+3,62%

+3,62%

Актуальна ціна BAI Stablecoin (BAI) становить $1,082. За останні 24 години BAI торгувався між мінімумом у $ 1,069 і максимумом у $ 1,086, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAI становить $ 1,45, тоді як його історичний мінімум — $ 0,814914.

Що стосується короткострокових результатів, то BAI змінився на -0,15% за останню годину, +0,73% за 24 години та на +3,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BAI Stablecoin (BAI)

$ 71,13K
--
$ 71,13K
65,77K
65 767,65032411751
Поточна ринкова капіталізація BAI Stablecoin — $ 71,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAI — 65,77K, зі загальною пропозицією 65767.65032411751. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,13K.

Історія ціни BAI Stablecoin (BAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BAI Stablecoin до USD становила $ +0,00779463.
За останні 30 днів зміна ціни BAI Stablecoin до USD становила $ +0,0908656026.
За останні 60 днів зміна ціни BAI Stablecoin до USD становила $ +0,0639140646.
За останні 90 днів зміна ціни BAI Stablecoin до USD становила $ +0,0749973533468164.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00779463+0,73%
30 днів$ +0,0908656026+8,40%
60 днів$ +0,0639140646+5,91%
90 днів$ +0,0749973533468164+7,45%

Що таке BAI Stablecoin (BAI)

AstridDAO is a decentralized money market and multi-collateral stablecoin protocol built on Astar Network and for the Polkadot ecosystem, which allows users to borrow $BAI, a stablecoin hard-pegged to USD, against risk assets at 0% interest and minimum collateral ratio. This means you can use the value in your risk assets including $ASTR, $BTC, $ETH, $DOT, etc. without having to sell them.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс BAI Stablecoin (BAI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни BAI Stablecoin (USD)

Скільки коштуватиме BAI Stablecoin (BAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BAI Stablecoin (BAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BAI Stablecoin.

Перегляньте прогноз ціни BAI Stablecoin вже зараз!

BAI до місцевих валют

Токеноміка BAI Stablecoin (BAI)

Розуміння токеноміки BAI Stablecoin (BAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BAI Stablecoin (BAI)

Скільки сьогодні коштує BAI Stablecoin (BAI)?
Актуальна ціна BAI у USD становить 1,082 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BAI до USD?
Поточна ціна BAI до USD — $ 1,082. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BAI Stablecoin?
Ринкова капіталізація BAI — $ 71,13K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BAI?
Циркуляційна пропозиція BAI — 65,77K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BAI?
BAI досяг історичної максимальної ціни у 1,45 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BAI?
Історична мінімальна ціна BAI становила 0,814914 USD.
Який обсяг торгівлі BAI?
Актуальний обсяг торгівлі BAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BAI цього року?
BAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:21:05 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.