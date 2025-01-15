Ціна Bahamas (BAHAMAS)
Поточна ціна Bahamas (BAHAMAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAHAMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bahamas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.97 USD
- зміна ціни Bahamas протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bahamas до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bahamas до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bahamas до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bahamas до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-12.58%
|60 днів
|$ 0
|+8.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bahamas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bahamas Token is a hybrid meme and utility token, seamlessly blending playful meme elements with practical utility. The ecosystem will encompasses a virtual casino and P2P/P2E gaming, providing users with diverse functionalities beyond its meme status. In the virtual paradise of BAHAMAS, users can experience the thrill of crypto gains and in-game battles, celebrating success within this unique DeFi project.
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