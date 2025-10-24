Інформація щодо ціни BAGLESS (BAGLESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001354 $ 0,00001354 $ 0,00001354 Мін. за 24 год $ 0,00001598 $ 0,00001598 $ 0,00001598 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001354$ 0,00001354 $ 0,00001354 Макс. за 24 год $ 0,00001598$ 0,00001598 $ 0,00001598 Рекордний максимум $ 0,00067267$ 0,00067267 $ 0,00067267 Найнижча ціна $ 0,00000898$ 0,00000898 $ 0,00000898 Зміна ціни (за 1 год) -0,66% Зміна ціни (1 дн.) +16,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +14,37% Зміна ціни (за 7 дн.) +14,37%

Актуальна ціна BAGLESS (BAGLESS) становить $0,00001581. За останні 24 години BAGLESS торгувався між мінімумом у $ 0,00001354 і максимумом у $ 0,00001598, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAGLESS становить $ 0,00067267, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000898.

Що стосується короткострокових результатів, то BAGLESS змінився на -0,66% за останню годину, +16,70% за 24 години та на +14,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BAGLESS (BAGLESS)

Ринкова капіталізація $ 15,79K$ 15,79K $ 15,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,79K$ 15,79K $ 15,79K Циркуляційне постачання 999,19M 999,19M 999,19M Загальна пропозиція 999 187 938,8841624 999 187 938,8841624 999 187 938,8841624

Поточна ринкова капіталізація BAGLESS — $ 15,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAGLESS — 999,19M, зі загальною пропозицією 999187938.8841624. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,79K.