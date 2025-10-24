Актуальна ціна BAGLESS сьогодні становить 0,00001581 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BAGLESS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BAGLESS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BAGLESS сьогодні становить 0,00001581 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BAGLESS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BAGLESS на MEXC вже зараз.

Новини

+16,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
Графік ціни BAGLESS (BAGLESS) в реальному часі
Інформація щодо ціни BAGLESS (BAGLESS) (USD)

$ 0,00001354
$ 0,00001354$ 0,00001354
$ 0,00001598
$ 0,00001598$ 0,00001598
$ 0,00001354
$ 0,00001354$ 0,00001354

$ 0,00001598
$ 0,00001598$ 0,00001598

$ 0,00067267
$ 0,00067267$ 0,00067267

$ 0,00000898
$ 0,00000898$ 0,00000898

-0,66%

+16,70%

+14,37%

+14,37%

Актуальна ціна BAGLESS (BAGLESS) становить $0,00001581. За останні 24 години BAGLESS торгувався між мінімумом у $ 0,00001354 і максимумом у $ 0,00001598, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAGLESS становить $ 0,00067267, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000898.

Що стосується короткострокових результатів, то BAGLESS змінився на -0,66% за останню годину, +16,70% за 24 години та на +14,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BAGLESS (BAGLESS)

$ 15,79K
$ 15,79K$ 15,79K

--
----

$ 15,79K
$ 15,79K$ 15,79K

999,19M
999,19M 999,19M

999 187 938,8841624
999 187 938,8841624 999 187 938,8841624

Поточна ринкова капіталізація BAGLESS — $ 15,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAGLESS — 999,19M, зі загальною пропозицією 999187938.8841624. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,79K.

Історія ціни BAGLESS (BAGLESS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BAGLESS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BAGLESS до USD становила $ +0,0000059890.
За останні 60 днів зміна ціни BAGLESS до USD становила $ +0,0000000572.
За останні 90 днів зміна ціни BAGLESS до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+16,70%
30 днів$ +0,0000059890+37,88%
60 днів$ +0,0000000572+0,36%
90 днів$ 0--

Що таке BAGLESS (BAGLESS)

Bonk has Useless, Moonshot has Worthless, Jupiter has Priceless,now pump has Valueless, Bags has the momentum but hasnt had the chance to have a runner yet.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс BAGLESS (BAGLESS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни BAGLESS (USD)

Скільки коштуватиме BAGLESS (BAGLESS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BAGLESS (BAGLESS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BAGLESS.

Перегляньте прогноз ціни BAGLESS вже зараз!

BAGLESS до місцевих валют

Токеноміка BAGLESS (BAGLESS)

Розуміння токеноміки BAGLESS (BAGLESS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BAGLESS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BAGLESS (BAGLESS)

Скільки сьогодні коштує BAGLESS (BAGLESS)?
Актуальна ціна BAGLESS у USD становить 0,00001581 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BAGLESS до USD?
Поточна ціна BAGLESS до USD — $ 0,00001581. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BAGLESS?
Ринкова капіталізація BAGLESS — $ 15,79K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BAGLESS?
Циркуляційна пропозиція BAGLESS — 999,19M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BAGLESS?
BAGLESS досяг історичної максимальної ціни у 0,00067267 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BAGLESS?
Історична мінімальна ціна BAGLESS становила 0,00000898 USD.
Який обсяг торгівлі BAGLESS?
Актуальний обсяг торгівлі BAGLESS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BAGLESS цього року?
BAGLESS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BAGLESS для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для BAGLESS (BAGLESS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

