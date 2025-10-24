Актуальна ціна Bag on Bonk сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BAG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BAG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bag on Bonk сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BAG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BAG на MEXC вже зараз.

Ціна Bag on Bonk (BAG)

Актуальна ціна 1 BAG до USD:

$0,00023087
+3,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Bag on Bonk (BAG) в реальному часі
Інформація щодо ціни Bag on Bonk (BAG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,0010115
$ 0
+0,74%

+3,23%

-4,81%

-4,81%

Актуальна ціна Bag on Bonk (BAG) становить --. За останні 24 години BAG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAG становить $ 0,0010115, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BAG змінився на +0,74% за останню годину, +3,23% за 24 години та на -4,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bag on Bonk (BAG)

$ 230,91K
--
$ 230,91K
999,82M
999 816 193,90855
Поточна ринкова капіталізація Bag on Bonk — $ 230,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAG — 999,82M, зі загальною пропозицією 999816193.90855. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 230,91K.

Історія ціни Bag on Bonk (BAG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bag on Bonk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bag on Bonk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bag on Bonk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bag on Bonk до USD становила $ 0.

Сьогодні$ 0+3,23%
30 днів$ 0-26,70%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Bag on Bonk (BAG)

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Bag on Bonk (BAG)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Bag on Bonk (USD)

Скільки коштуватиме Bag on Bonk (BAG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bag on Bonk (BAG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bag on Bonk.

Перегляньте прогноз ціни Bag on Bonk вже зараз!

BAG до місцевих валют

Токеноміка Bag on Bonk (BAG)

Розуміння токеноміки Bag on Bonk (BAG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BAG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bag on Bonk (BAG)

Скільки сьогодні коштує Bag on Bonk (BAG)?
Актуальна ціна BAG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BAG до USD?
Поточна ціна BAG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bag on Bonk?
Ринкова капіталізація BAG — $ 230,91K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BAG?
Циркуляційна пропозиція BAG — 999,82M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BAG?
BAG досяг історичної максимальної ціни у 0,0010115 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BAG?
Історична мінімальна ціна BAG становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BAG?
Актуальний обсяг торгівлі BAG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BAG цього року?
BAG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BAG для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.