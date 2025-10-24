Інформація щодо ціни Bag on Bonk (BAG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0010115$ 0,0010115 $ 0,0010115 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,74% Зміна ціни (1 дн.) +3,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,81%

Актуальна ціна Bag on Bonk (BAG) становить --. За останні 24 години BAG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAG становить $ 0,0010115, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BAG змінився на +0,74% за останню годину, +3,23% за 24 години та на -4,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bag on Bonk (BAG)

Ринкова капіталізація $ 230,91K$ 230,91K $ 230,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 230,91K$ 230,91K $ 230,91K Циркуляційне постачання 999,82M 999,82M 999,82M Загальна пропозиція 999 816 193,90855 999 816 193,90855 999 816 193,90855

Поточна ринкова капіталізація Bag on Bonk — $ 230,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAG — 999,82M, зі загальною пропозицією 999816193.90855. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 230,91K.