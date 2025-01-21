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Ціна Bafi Finance (BAFI)

USD

Графік ціни Bafi Finance (BAFI) в реальному часі

$0.536639
$0.536639$0.536639
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Bafi Finance (BAFI)

Поточна ціна Bafi Finance (BAFI) сьогодні становить 0.536639 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bafi Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.15 USD
- зміна ціни Bafi Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Bafi Finance (BAFI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bafi Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bafi Finance до USD становила $ +0.0490014193.
За останні 60 днів зміна ціни Bafi Finance до USD становила $ +0.0494061525.
За останні 90 днів зміна ціни Bafi Finance до USD становила $ +0.0428876606727811.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0.0490014193+9.13%
60 днів$ +0.0494061525+9.21%
90 днів$ +0.0428876606727811+8.69%

Аналіз цін Bafi Finance (BAFI)

Останній аналіз цін Bafi Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 43.81
$ 43.81$ 43.81

--

--

+0.29%

Ринкова інформація Bafi Finance (BAFI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.15
$ 3.15$ 3.15

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Що таке Bafi Finance ( BAFI)

BAFI FINANCE is a binance smart chain project aim to revolutionise the IDO Launchpad, Swap, farming and gaming platform with unique features. BAFI Finance is a decentralized exchange built on binance smart chain, with a lots of other features that let you swap tokens, play game, conduct IDO, provide liquidity, stake and earn tokens, bridge cross-chain tokens, NFT and yield farming pools.

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Ресурс Bafi Finance (BAFI)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 BAFI до GBP
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1 BAFI до EUR
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1 BAFI до USD
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