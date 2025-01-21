Сьогоднішня ціна Bafi Finance (BAFI)

Поточна ціна Bafi Finance (BAFI) сьогодні становить 0.536639 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bafi Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.15 USD

- зміна ціни Bafi Finance протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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