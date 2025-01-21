Ціна Bafi Finance (BAFI)
Поточна ціна Bafi Finance (BAFI) сьогодні становить 0.536639 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BAFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bafi Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.15 USD
- зміна ціни Bafi Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bafi Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bafi Finance до USD становила $ +0.0490014193.
За останні 60 днів зміна ціни Bafi Finance до USD становила $ +0.0494061525.
За останні 90 днів зміна ціни Bafi Finance до USD становила $ +0.0428876606727811.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0490014193
|+9.13%
|60 днів
|$ +0.0494061525
|+9.21%
|90 днів
|$ +0.0428876606727811
|+8.69%
Останній аналіз цін Bafi Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BAFI FINANCE is a binance smart chain project aim to revolutionise the IDO Launchpad, Swap, farming and gaming platform with unique features. BAFI Finance is a decentralized exchange built on binance smart chain, with a lots of other features that let you swap tokens, play game, conduct IDO, provide liquidity, stake and earn tokens, bridge cross-chain tokens, NFT and yield farming pools.
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