Ціна Badger Sett Badger (BBADGER)
Поточна ціна Badger Sett Badger (BBADGER) сьогодні становить 4.1 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBADGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Badger Sett Badger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 280.07 USD
- зміна ціни Badger Sett Badger протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Badger Sett Badger до USD становила $ -0.001761389596554.
За останні 30 днів зміна ціни Badger Sett Badger до USD становила $ +0.0155197300.
За останні 60 днів зміна ціни Badger Sett Badger до USD становила $ -0.0578760100.
За останні 90 днів зміна ціни Badger Sett Badger до USD становила $ +0.6073970619008565.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001761389596554
|-0.04%
|30 днів
|$ +0.0155197300
|+0.38%
|60 днів
|$ -0.0578760100
|-1.41%
|90 днів
|$ +0.6073970619008565
|+17.39%
Останній аналіз цін Badger Sett Badger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.48%
-0.04%
+0.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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