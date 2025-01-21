Сьогоднішня ціна Badger Sett Badger (BBADGER)

Поточна ціна Badger Sett Badger (BBADGER) сьогодні становить 4.1 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BBADGER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Badger Sett Badger:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 280.07 USD

- зміна ціни Badger Sett Badger протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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