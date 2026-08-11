Скільки коштує Badger зараз?

Badger зараз торгуються по ціні ₴14.31706366879606896000, з рухом ціни -4.05% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься BADGER сьогодні?

BADGER продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Harmony Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio,Governance.

Наскільки популярний Badger сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають BADGER.

Що відрізняє Badger від інших криптоактивів?

Як частина категорії Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Harmony Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem,Blockchain Capital Portfolio,Governance та створений на мережі --, BADGER пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки BADGER існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 19930669.912362073 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Badger за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴3926.2386644635328000, а найнижча точка (ATL) — ₴13.58774764745706944000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.