Інформація щодо ціни baddiecoin (BADDIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,60% Зміна ціни (1 дн.) +9,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,73%

Актуальна ціна baddiecoin (BADDIE) становить --. За останні 24 години BADDIE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BADDIE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BADDIE змінився на +1,60% за останню годину, +9,79% за 24 години та на -0,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо baddiecoin (BADDIE)

Ринкова капіталізація $ 104,04K$ 104,04K $ 104,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 104,04K$ 104,04K $ 104,04K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація baddiecoin — $ 104,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BADDIE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 104,04K.