Токеноміка BADCATsol ($BADCAT)

Токеноміка BADCATsol ($BADCAT)

Дізнайтеся ключову інформацію про BADCATsol ($BADCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація BADCATsol ($BADCAT)

BADCAT is all about fun. While this cheeky cat might have a rebellious side, its true mission is to bring people together and spread positive energy. Join a vibrant community, grab some cool merch, play the fun FAP game, and even help real-life dogs and cats along the way!

In of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. In a world of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. BadCat’S a lazy, degenerate gambler.

Офіційний вебсайт:
https://badcatgang.com/

Токеноміка та аналіз ціни BADCATsol ($BADCAT)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BADCATsol ($BADCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 183,15K
$ 183,15K$ 183,15K
Загальна пропозиція:
$ 777,78M
$ 777,78M$ 777,78M
Циркуляційна пропозиція:
$ 777,78M
$ 777,78M$ 777,78M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 183,15K
$ 183,15K$ 183,15K
Історичний максимум:
$ 0,02162212
$ 0,02162212$ 0,02162212
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0,00023547
$ 0,00023547$ 0,00023547

Токеноміка BADCATsol ($BADCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки BADCATsol ($BADCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $BADCAT, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BADCAT, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BADCAT, досліджуйте ціну токена $BADCAT в реальному часі!

Прогноз ціни $BADCAT

Хочете знати, куди рухається $BADCAT? Наша сторінка прогнозу ціни $BADCAT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.