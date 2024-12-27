Сьогоднішня ціна BADCATsol ($BADCAT)

Поточна ціна BADCATsol ($BADCAT) сьогодні становить 0.01216548 USD з ринковою капіталізацією $ 9.46M USD. Ціна $BADCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BADCATsol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.92K USD

- зміна ціни BADCATsol протягом дня — +4.62%

- циркуляційна пропозиція – 777.78M USD

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