Ціна BADCAT (BADCAT)
Поточна ціна BADCAT (BADCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BADCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BADCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 662.42 USD
- зміна ціни BADCAT протягом дня — +6.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BADCAT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BADCAT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BADCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BADCAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BADCAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BADCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.11%
|30 днів
|$ 0
|-28.93%
|60 днів
|$ 0
|-58.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BADCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
+6.11%
+37.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The purrfect meme token with an edge that brings together meme lovers and enthusiasts of Matt Furrie blockchain sendors
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BADCAT до AUD
A$--
|1 BADCAT до GBP
￡--
|1 BADCAT до EUR
€--
|1 BADCAT до USD
$--
|1 BADCAT до MYR
RM--
|1 BADCAT до TRY
₺--
|1 BADCAT до JPY
¥--
|1 BADCAT до RUB
₽--
|1 BADCAT до INR
₹--
|1 BADCAT до IDR
Rp--
|1 BADCAT до PHP
₱--
|1 BADCAT до EGP
￡E.--
|1 BADCAT до BRL
R$--
|1 BADCAT до CAD
C$--
|1 BADCAT до BDT
৳--
|1 BADCAT до NGN
₦--
|1 BADCAT до UAH
₴--
|1 BADCAT до VES
Bs--
|1 BADCAT до PKR
Rs--
|1 BADCAT до KZT
₸--
|1 BADCAT до THB
฿--
|1 BADCAT до TWD
NT$--
|1 BADCAT до CHF
Fr--
|1 BADCAT до HKD
HK$--
|1 BADCAT до MAD
.د.م--